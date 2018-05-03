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Сегодня, 14:36

В Ойрат-арене состоялась очередная Спартакиада «Готов к труду и обороне»


В Ойрат-арене состоялась очередная Спартакиада «Готов к труду и обороне»К сдаче комплекса ГТО присоединились сотрудники учреждений министерства спорта и молодежной политики региона. В Ойрат-арене состоялась очередная Спартакиада «Готов к труду и обороне». На этот раз ее участникам предстояло соревноваться в сдаче более десяти нормативов ГТО. Для большинства из них заветная цель – выполнение упражнений на золотой знак.

Участников Спартакиады - более 80 человек, тех, кто решился на сдачу нормативов ГТО. Среди них – мастер спорта международного класса по каратэ Марина Анфимова. Японским боевым искусством спортсменка занимается более двадцати пяти лет. «Но, одно дело рукопашный бой, а другое – дисциплины тяжелой атлетики», признается Марина.

Нормативы ГТО участники выполняли по возрастным категориям. Тестирование включает - подтягивание на перекладине для мужчин и женщин, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, метание спортивного снаряда и плавание на 25 и 50 метров. Большинство пришедших стремились сдать спортивную норму на золотой знак отличия

В команде по шесть человек. Одну из них, представляли - мастера спорта силового троеборья. Поддерживал своих воспитанников, в числе которых - чемпионка мира по пауэрлифтингу Елена Поволоцкая, многократный чемпион России, Европы и Мира Игорь Настынов.

Комплекс «Готов к труду и обороне» существовал с 1931 по 1991 год. Он охватывал население в возрасте от 10 до 60 лет. И хотя более 20 лет эта программа официально не действовала, интерес к ней не угасает и по сегодняшний день. В Калмыкии только в прошлом году нормативы ГТО сдавали более двух тысяч человек. Из них 70 процентов участников стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков.



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