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Сегодня, 12:39

Сегодня определятся победители турнира на призы Раимкуля Малахбекова


Сегодня определятся победители турнира на призы Раимкуля МалахбековаО спорте. Сегодня финальные поединки Всероссийского турнира юных боксеров на призы олимпийского призера Раимкуля Малахбекова, которые и определят победителей. Не всем калмыцким спортсменам удалось показать свое мастерство, но есть те, кто претендует на медали. Напомним, что в соревнованиях принимают участие не только представители южного и северокавказского федеральных округов, но и атлеты Московской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровского края. Всего около ста человек. А это говорит о том, что этот вид спорта в Калмыкии становится популярным. Проведение подобных спортивных мероприятий дает стимул многим мальчишкам посещать спортивные секции и с пользой проводить свой досуг, говорят организаторы.



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