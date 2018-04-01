Сегодня определятся победители турнира на призы Раимкуля Малахбекова

О спорте. Сегодня финальные поединки Всероссийского турнира юных боксеров на призы олимпийского призера Раимкуля Малахбекова, которые и определят победителей. Не всем калмыцким спортсменам удалось показать свое мастерство, но есть те, кто претендует на медали. Напомним, что в соревнованиях принимают участие не только представители южного и северокавказского федеральных округов, но и атлеты Московской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровского края. Всего около ста человек. А это говорит о том, что этот вид спорта в Калмыкии становится популярным. Проведение подобных спортивных мероприятий дает стимул многим мальчишкам посещать спортивные секции и с пользой проводить свой досуг, говорят организаторы. О спорте. Сегодня финальные поединки Всероссийского турнира юных боксеров на призы олимпийского призера Раимкуля Малахбекова, которые и определят победителей. Не всем калмыцким спортсменам удалось показать свое мастерство, но есть те, кто претендует на медали. Напомним, что в соревнованиях принимают участие не только представители южного и северокавказского федеральных округов, но и атлеты Московской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровского края. Всего около ста человек. А это говорит о том, что этот вид спорта в Калмыкии становится популярным. Проведение подобных спортивных мероприятий дает стимул многим мальчишкам посещать спортивные секции и с пользой проводить свой досуг, говорят организаторы.



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