ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:22

В Элисте пройдет Первенство России по греко-римской борьбе


В Элисте пройдет Первенство России по греко-римской борьбеОколо семисот сильнейших атлетов страны примут участие в Первенстве России по греко-римской борьбе, которое состоится в Элисте. Об этом сегодня сообщили на встрече с журналистами. Как было озвучено, состязание такого масштаба в республике проводится впервые. Честь Калмыкии будут защищать 26 борцов.

По итогам соревнований определится состав национальной сборной страны для участия в Чемпионате Европы. Оно состоится в Сербии в июне этого года. Состязание среди юношей до 16 лет будет проходить в 15 весовых категориях. В состав 60 лучших судей России входят и представители Калмыкии.



Другие новости по теме:

  • В Элисте стартовало первенство республики по греко-римской борьбе
  • В Элисте пройдёт Первенство Республики Калмыкия по греко-римской борьбе
  • Алексей Орлов встретился с чемпионом России по греко-римской борьбе Даниилом Андросовым
  • Студенты КалмГУ выступят в финале первенства России по греко-римской борьбе
  • Сборная России стала обладателем кубка мира по греко-римской борьбе
  • В Элисте прошел турнир по греко-римской борьбе
  • Калмыцкие спортсмены борются за право войти в состав сборной ЮФО
  • В Санкт-Петербурге проходит Чемпионат России по греко-римской борьбе
  • Даниил Андросов стал победителем первенства России по греко-римской борьбе
  • Сергей Манджиев стал бронзовым призером на первенстве Европы по греко-римской борьбе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34