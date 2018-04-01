В Элисте пройдет Первенство России по греко-римской борьбе

Около семисот сильнейших атлетов страны примут участие в Первенстве России по греко-римской борьбе, которое состоится в Элисте. Об этом сегодня сообщили на встрече с журналистами. Как было озвучено, состязание такого масштаба в республике проводится впервые. Честь Калмыкии будут защищать 26 борцов.



По итогам соревнований определится состав национальной сборной страны для участия в Чемпионате Европы. Оно состоится в Сербии в июне этого года. Состязание среди юношей до 16 лет будет проходить в 15 весовых категориях. В состав 60 лучших судей России входят и представители Калмыкии. Около семисот сильнейших атлетов страны примут участие в Первенстве России по греко-римской борьбе, которое состоится в Элисте. Об этом сегодня сообщили на встрече с журналистами. Как было озвучено, состязание такого масштаба в республике проводится впервые. Честь Калмыкии будут защищать 26 борцов.По итогам соревнований определится состав национальной сборной страны для участия в Чемпионате Европы. Оно состоится в Сербии в июне этого года. Состязание среди юношей до 16 лет будет проходить в 15 весовых категориях. В состав 60 лучших судей России входят и представители Калмыкии.



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