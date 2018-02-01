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Вчера, 18:30

В Калмыкии пройдет первенство России по боксу среди студентов


В Калмыкии пройдет первенство России по боксу среди студентовНа первенстве России среди студентов, которое состоится в марте, соберутся лучшие из лучших бойцов ринга. В Элисту приедут боксеры практически из всех регионов страны. Честь Калмыкии будут защищать три знаменитых атлета. Об этом сегодня сообщили участники брифинга. Напомню, что это будет отборочный этап к сентябрьскому чемпионату мира. О том, как идет подготовка к масштабному состязанию в материале нашего корреспондента.

Встреча с представителями средств массовой информации состоялась в медиацентре Ойрат-арены, который скоро приобретет совершенно другой вид. Он будет оснащен современным оборудованием. К его монтажу специалисты приступят уже на днях. Так что у журналистов будет возможность смотреть прямую трансляцию всех боев. Особое внимание в ходе подготовки к чемпионату уделяется вопросам безопасности всех участников российского первенства.

Точное количество спортсменов, которые приедут в Элисту, пока неизвестно. Сейчас на местах идут отборочные туры. С каждого региона ожидается по одному представителю в разной весовой категории. Кстати, за медали также будут бороться три атлета из степной республики. Это студенты Калмыцкого университета Араш Абушинов, Богдан Шишкин и Байир Болдырев. О том, что в Калмыкии этот вид спорта – один из самых популярных, свидетельствуют достижения спортсменов - призеров многих престижных турниров.

Каким трудом достается победа не понаслышке знает мастер спорта России по боксу, победитель Первенства страны среди молодежи 2014 года Чингис Натыров. С сожалением говорит о том, что по возрастным категориям он не сможет выйти на ринг, но уверен, что атлеты степной республики оправдают доверие земляков.

Ну, а любители захватывающих поединков в ожидании спортивного события, которое стартует 18 марта. Встреча поможет боксерам приобрести необходимый опыт, улучшить мастерство и подготовиться к соревнованиям более высокого уровня. И в первую очередь, к сентябрьскому чемпионату мира по боксу.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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