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Вчера, 17:00

Министерство спорта России выделит для Калмыкии более 40 миллионов рублей


Министерство спорта России выделит для Калмыкии более 40 миллионов рублейБолее 40 миллионов рублей будет выделено Калмыкии министерством спорта России в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель регионального ведомства Дорджи Шикеев. По его словам, более 19 миллионов будет выделено на базовые виды: греко-римскую борьбу, гимнастику, тхэквандо и бокс. В частности, на покупку спортинвентаря, повышение квалификации тренеров, участие в соревнованиях, а также приобретение транспорта. А для искусственного покрытия футбольных полей в регионе предусмотрено более 10 миллионов рублей. Также в списке: приобретение оборудования для школ олимпийского резерва, а их в республике 4, инвентаря для адаптивных видов спорта. И еще одно важное мероприятие в календаре: чемпионат России среди студентов. По словам Шикеева, он станет тестовым мероприятием в преддверии первенства мира по боксу, который состоится также в Элисте в сентябре. Как было озвучено на встрече главы региона Алексея Орлова с федеральным министром Павлом Колобковым, столь масштабное мероприятие пройдет на высоком уровне. Напомню, тогда же обсудили возможности строительства в Калмыкии катка с искусственным льдом.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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