В Элисте состоялось открытое первенство Калмыкии по рукопашному бою

Открытое первенство республики Калмыкия по рукопашному бою состоялось в минувшие выходные. Соревнования были посвящены предстоящему национальному празднику Цаган-Сар. В них приняли участие двести девяносто спортсменов в 55 весовых категориях. Это ребята из Калмыкии, Ставропольского края, Астраханской, Ростовской области и Чечни. На ковре бойцы показали свои лучшие качества.



Первенство началось с приятных моментов. Ребята из команды Калмыкии Санджир Боктаев и Ирина Воинская получили третий и второй юношеские разряды. Как призналась Ирина, боевым искусством она занимается всего год. Но за это время успела успешно выступить в нескольких турнирах. Говорит, что спорт помогает ей стать увереннее в себе, подтянуться в учебе.



Двести девяносто спортсменов в пятидесяти пяти весовых категориях приняли участие в открытом первенстве республики. Это ребята из Калмыкии, а также Ставропольского края, Астраханской, Ростовской областей и Чечни. Организаторы приурочили соревнование к национальному празднику Цаган-Сар.



Для калмыцких бойцов участие в турнире – это еще и отборочный тур на первенство Южного Федерального округа. Как отметил президент региональной федерации рукопашного боя Юрий Сокиркин, этот вид спорта в республике набирает все большую популярность среди детей и подростков. И, несмотря на то, что ассоциация образовалась в республике только в 2015 году, спортсмены уже продемонстрировали отличную подготовку, как на всероссийских, так и на международных соревнованиях.



Так, в сентябре прошлого года Алексей Смирнов и Денис Кисилёв, выступая на чемпионате мира в Румынии в составе сборной России, стали серебряными призерами. А Ангира Федорова завоевала высшую награду – золотую медаль. Занятие спортом, для девушки – смысл жизни. Сейчас она одиннадцатиклассница двенадцатой столичной школы. Готовится к поступлению в высшее десантное училище. В этот день пришла поддержать своих друзей.



Большую роль в развитии рукопашного боя в степном регионе оказывают десантники Калмыкии. В организованных ими военно-патриотических клубах ведутся занятия по спортивной, военно-тактической подготовке детей и подростков, в том числе и обучение навыкам рукопашного боя. Многие из участников нынешнего первенства - воспитанники этих объединений.



В финальных поединках во всех весовых категориях бойцы продемонстрировали свои лучшие качества: техническую подготовку, сноровку, выносливость. Калмыцкие спортсмены заняли первое общекомандное место. Теперь ребят ожидает участие в первенстве южного федерального округа, который состоится уже в двадцатых числах февраля в Сочи. Открытое первенство республики Калмыкия по рукопашному бою состоялось в минувшие выходные. Соревнования были посвящены предстоящему национальному празднику Цаган-Сар. В них приняли участие двести девяносто спортсменов в 55 весовых категориях. Это ребята из Калмыкии, Ставропольского края, Астраханской, Ростовской области и Чечни. На ковре бойцы показали свои лучшие качества.Первенство началось с приятных моментов. Ребята из команды Калмыкии Санджир Боктаев и Ирина Воинская получили третий и второй юношеские разряды. Как призналась Ирина, боевым искусством она занимается всего год. Но за это время успела успешно выступить в нескольких турнирах. Говорит, что спорт помогает ей стать увереннее в себе, подтянуться в учебе.Двести девяносто спортсменов в пятидесяти пяти весовых категориях приняли участие в открытом первенстве республики. Это ребята из Калмыкии, а также Ставропольского края, Астраханской, Ростовской областей и Чечни. Организаторы приурочили соревнование к национальному празднику Цаган-Сар.Для калмыцких бойцов участие в турнире – это еще и отборочный тур на первенство Южного Федерального округа. Как отметил президент региональной федерации рукопашного боя Юрий Сокиркин, этот вид спорта в республике набирает все большую популярность среди детей и подростков. И, несмотря на то, что ассоциация образовалась в республике только в 2015 году, спортсмены уже продемонстрировали отличную подготовку, как на всероссийских, так и на международных соревнованиях.Так, в сентябре прошлого года Алексей Смирнов и Денис Кисилёв, выступая на чемпионате мира в Румынии в составе сборной России, стали серебряными призерами. А Ангира Федорова завоевала высшую награду – золотую медаль. Занятие спортом, для девушки – смысл жизни. Сейчас она одиннадцатиклассница двенадцатой столичной школы. Готовится к поступлению в высшее десантное училище. В этот день пришла поддержать своих друзей.Большую роль в развитии рукопашного боя в степном регионе оказывают десантники Калмыкии. В организованных ими военно-патриотических клубах ведутся занятия по спортивной, военно-тактической подготовке детей и подростков, в том числе и обучение навыкам рукопашного боя. Многие из участников нынешнего первенства - воспитанники этих объединений.В финальных поединках во всех весовых категориях бойцы продемонстрировали свои лучшие качества: техническую подготовку, сноровку, выносливость. Калмыцкие спортсмены заняли первое общекомандное место. Теперь ребят ожидает участие в первенстве южного федерального округа, который состоится уже в двадцатых числах февраля в Сочи.



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