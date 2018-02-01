Калмыкия поддержит Олимпийских спортсменов

«Поддержим спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане». Под таким девизом пройдет сегодня Всероссийский День зимних видов спорта, посвященный годовщине 22-й Белой Олимпиады в Сочи. В Калмыкии также запланированы массовые мероприятия в день открытия Игр в Южной Корее. В Элисте на Арбате будет организован флешмоб «Мы будущие чемпионы». В Русской национальной гимназии пройдет Олимпийский урок с участием известных спортсменов. Насыщена событиями будет суббота 10 февраля. Спорткомплекс Восточный в 8 микрорайоне станет главной площадкой, на которой развернутся все действа: кросс, эстафета, спортивные игры, конкурсы «Сдай ГТО», Буллиты и другие. Праздник спорта пройдет и в районах республики. «Поддержим спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане». Под таким девизом пройдет сегодня Всероссийский День зимних видов спорта, посвященный годовщине 22-й Белой Олимпиады в Сочи. В Калмыкии также запланированы массовые мероприятия в день открытия Игр в Южной Корее. В Элисте на Арбате будет организован флешмоб «Мы будущие чемпионы». В Русской национальной гимназии пройдет Олимпийский урок с участием известных спортсменов. Насыщена событиями будет суббота 10 февраля. Спорткомплекс Восточный в 8 микрорайоне станет главной площадкой, на которой развернутся все действа: кросс, эстафета, спортивные игры, конкурсы «Сдай ГТО», Буллиты и другие. Праздник спорта пройдет и в районах республики.



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