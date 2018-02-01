3 команды будут представлять Калмыкию на Всероссийском первенстве по шахматам

Сразу три команды будут представлять Калмыкию на Всероссийском первенстве по шахматам, которое пройдет с 7 по 17 марта в Краснодарском крае, в олимпийском городе. Напомним, что сегодня в Сити Чесс продолжается республиканский турнир среди сборных школ-интернатов. В соревновании принимают участие 45 человек из 9 образовательных учреждений степного региона. Предусмотрены семь отдельных туров. Победители определятся 10 февраля. Они и получат путевку на турнир в Сочи. Сразу три команды будут представлять Калмыкию на Всероссийском первенстве по шахматам, которое пройдет с 7 по 17 марта в Краснодарском крае, в олимпийском городе. Напомним, что сегодня в Сити Чесс продолжается республиканский турнир среди сборных школ-интернатов. В соревновании принимают участие 45 человек из 9 образовательных учреждений степного региона. Предусмотрены семь отдельных туров. Победители определятся 10 февраля. Они и получат путевку на турнир в Сочи.



Смотреть полный выпуск новостей



