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Вчера, 18:35

В Элисте стартовал республиканский турнир по шахматам


В Элисте стартовал республиканский турнир по шахматамСегодня в Элисте стартовал республиканский турнир по шахматам среди команд. Они представляют 9 школ-интернатов. Организованы семи отдельных туров. Имена победителей станут известны 10 февраля. Они представят республику на Всероссийском чемпионате, который пройдет с 7 по 17 марта в Краснодарском крае. Пребывание ребят в Сочи обеспечит Российская шахматная федерация. В этом году количество участников увеличится вдвое. Получить путевку на игры, которые состоятся в стенах олимпийских объектов, мечтают 45 участников нынешнего республиканского турнира.



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