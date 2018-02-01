Сегодня в Элисте стартовал республиканский турнир по шахматам среди команд. Они представляют 9 школ-интернатов. Организованы семи отдельных туров. Имена победителей станут известны 10 февраля. Они представят республику на Всероссийском чемпионате, который пройдет с 7 по 17 марта в Краснодарском крае. Пребывание ребят в Сочи обеспечит Российская шахматная федерация. В этом году количество участников увеличится вдвое. Получить путевку на игры, которые состоятся в стенах олимпийских объектов, мечтают 45 участников нынешнего республиканского турнира. Сегодня в Элисте стартовал республиканский турнир по шахматам среди команд. Они представляют 9 школ-интернатов. Организованы семи отдельных туров. Имена победителей станут известны 10 февраля. Они представят республику на Всероссийском чемпионате, который пройдет с 7 по 17 марта в Краснодарском крае. Пребывание ребят в Сочи обеспечит Российская шахматная федерация. В этом году количество участников увеличится вдвое. Получить путевку на игры, которые состоятся в стенах олимпийских объектов, мечтают 45 участников нынешнего республиканского турнира.



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