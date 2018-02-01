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Сегодня, 11:51

Урок от профессионала


Урок от профессионалаПрофессиональный урок от мастера спорта Международного класса по греко-римской борьбе. Сегодня в селе Троицкое в 17 часов на базе Целинной Детско-Юношеской Спортивной школы юные атлеты смогут пообщаться и задать свои вопросы старшему тренеру сборной России Басангу Боктаеву. Для ребят он проведет разминку, продемонстрирует лучшие приемы и «фирменные» броски.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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