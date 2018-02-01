В Элисте состоится республиканский турнир по шахматам

О спорте. С 7-го по 10-е февраля в Сити-Чесс состоится республиканский турнир по шахматам среди учащихся детских домов и интернатов. Как рассказал на брифинге Президент федерации шахмат Калмыкии Валерий Боваев, в этом году в соревновании примут участие 45 человек из 9 образовательных учреждений. Возрастных ограничений нет. Предполагается проведение семи отдельных туров. Победители представлять степной регион на Всероссийском турнире, который пройдет с 7-го по 17-е марта в Краснодарском крае. О спорте. С 7-го по 10-е февраля в Сити-Чесс состоится республиканский турнир по шахматам среди учащихся детских домов и интернатов. Как рассказал на брифинге Президент федерации шахмат Калмыкии Валерий Боваев, в этом году в соревновании примут участие 45 человек из 9 образовательных учреждений. Возрастных ограничений нет. Предполагается проведение семи отдельных туров. Победители представлять степной регион на Всероссийском турнире, который пройдет с 7-го по 17-е марта в Краснодарском крае.



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