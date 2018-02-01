Атлет из Калмыкии стал чемпионом Европы по каратэ

О спорте. Атлет из Калмыкии Сергей Салынов стал чемпионом Европы по каратэ среди молодежи в составе сборной России, который завершился в Сочи. Он выступал в весовой категории до 52 килограммов. По ходу турнира он выиграл 5 поединков. В решающей встрече одолел представителя Великобритании со счетом 2:0. Об этом по телефону нам рассказал его тренер.



К слову, для Салынова это не первый титул. Год назад он стал лучшим на первенстве Европы в Словакии. Кроме того, он чемпион России, неоднократный победитель соревнований в ЮФО. Также в составе сборной страны Сергей выступает и на чемпионатах мира. О спорте. Атлет из Калмыкии Сергей Салынов стал чемпионом Европы по каратэ среди молодежи в составе сборной России, который завершился в Сочи. Он выступал в весовой категории до 52 килограммов. По ходу турнира он выиграл 5 поединков. В решающей встрече одолел представителя Великобритании со счетом 2:0. Об этом по телефону нам рассказал его тренер.К слову, для Салынова это не первый титул. Год назад он стал лучшим на первенстве Европы в Словакии. Кроме того, он чемпион России, неоднократный победитель соревнований в ЮФО. Также в составе сборной страны Сергей выступает и на чемпионатах мира.



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