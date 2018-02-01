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Сегодня, 11:58

Спортсмен из Калмыкии примет участие в Первенстве Европы по каратэ


Спортсмен из Калмыкии примет участие в Первенстве Европы по каратэЗавтра в Первенстве Европы по каратэ в Сочи в составе молодежной сборной России примет участие спортсмен из Калмыкии Сергей Салынов. Там соберутся около двух тысяч атлетов из 45 стран. Салынов выступит в дисциплине кумитэ среди юношей и юниоров 14-15 лет. Сергей является Чемпионом Европы, победителем Первенства России, неоднократным призером Всероссийских и первенств ЮФО по каратэ.



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