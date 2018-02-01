Спортсмен из Калмыкии примет участие в Первенстве Европы по каратэ

Завтра в Первенстве Европы по каратэ в Сочи в составе молодежной сборной России примет участие спортсмен из Калмыкии Сергей Салынов. Там соберутся около двух тысяч атлетов из 45 стран. Салынов выступит в дисциплине кумитэ среди юношей и юниоров 14-15 лет. Сергей является Чемпионом Европы, победителем Первенства России, неоднократным призером Всероссийских и первенств ЮФО по каратэ. Завтра в Первенстве Европы по каратэ в Сочи в составе молодежной сборной России примет участие спортсмен из Калмыкии Сергей Салынов. Там соберутся около двух тысяч атлетов из 45 стран. Салынов выступит в дисциплине кумитэ среди юношей и юниоров 14-15 лет. Сергей является Чемпионом Европы, победителем Первенства России, неоднократным призером Всероссийских и первенств ЮФО по каратэ.



Смотреть полный выпуск новостей



