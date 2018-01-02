ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:28

В Элисте стартовало первенство республики по греко-римской борьбе


В Элисте стартовало первенство республики по греко-римской борьбеЗвание сильнейшего оспаривают калмыцкие атлеты. Сегодня в Элисте стартовало первенство республики по греко-римской борьбе. В ходе турнира проводится отбор лучших – для участия в окружных соревнованиях. Среди претендентов на призы юноши от 14 лет и старше в 11 весовых категориях. Всего 8 команд. Они представляют Ики-Бурульский, Лаганский, Черноземельский, Городовиковский, Яшкульский районы и Элисту. У победителей есть шанс выступить на первенстве России по греко-римской борьбе, которое состоится в степной столице в мае этого года по инициативе Главы региона.



Другие новости по теме:

  • В Элисте пройдёт Первенство Республики Калмыкия по греко-римской борьбе
  • В Элисте прошел турнир по греко-римской борьбе
  • В Элисте состоится первенство Калмыкии по вольной борьбе
  • Алексей Орлов встретился с чемпионом России по греко-римской борьбе Даниилом Андросовым
  • В Элисте прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
  • Студенты КалмГУ выступят в финале первенства России по греко-римской борьбе
  • В Лагани состоялся турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Кирилла Жигульского
  • Мингиян Семенов стал обладателем кубка мира по греко-римской борьбе
  • Даниил Андросов стал победителем первенства России по греко-римской борьбе
  • Калмыцкие борцы завоевали 4 медали на первенстве ЮФО

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34