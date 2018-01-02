Звание сильнейшего оспаривают калмыцкие атлеты. Сегодня в Элисте стартовало первенство республики по греко-римской борьбе. В ходе турнира проводится отбор лучших – для участия в окружных соревнованиях. Среди претендентов на призы юноши от 14 лет и старше в 11 весовых категориях. Всего 8 команд. Они представляют Ики-Бурульский, Лаганский, Черноземельский, Городовиковский, Яшкульский районы и Элисту. У победителей есть шанс выступить на первенстве России по греко-римской борьбе, которое состоится в степной столице в мае этого года по инициативе Главы региона. Звание сильнейшего оспаривают калмыцкие атлеты. Сегодня в Элисте стартовало первенство республики по греко-римской борьбе. В ходе турнира проводится отбор лучших – для участия в окружных соревнованиях. Среди претендентов на призы юноши от 14 лет и старше в 11 весовых категориях. Всего 8 команд. Они представляют Ики-Бурульский, Лаганский, Черноземельский, Городовиковский, Яшкульский районы и Элисту. У победителей есть шанс выступить на первенстве России по греко-римской борьбе, которое состоится в степной столице в мае этого года по инициативе Главы региона.



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