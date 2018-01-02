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Сегодня, 11:54

Братья Семеновы-серебряные призеры турнира "Иван Поддубный-2018"


Братья Семеновы-серебряные призеры турнира "Иван Поддубный-2018"Мингиян и Санал Семеновы – серебряные призеры международного турнира «Иван Поддубный-2018» в Краснодаре. Братья-борцы выступали в разных весовых категориях. Это связано с некоторыми изменениями в регламенте соревнования. Санал в новом весе до шестидесяти трех килограммов дошел до финала, но не смог принять в нем участие из-за травмы и остался вторым. В категории до шестидесяти килограммов бронзовый призер Лондонской олимпиады, чемпион Европы, Герой Калмыкии Мингиян Семенов в решающей схватке уступил победителю первенства Европы до 23 лет Сергею Емелину.



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