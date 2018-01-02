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Сегодня, 12:13

В Элисте дан старт первенству ЮФО и СКФО по художественной гимнастике


В Элисте дан старт первенству ЮФО и СКФО по художественной гимнастикеСегодня в Элисте дан старт первенству Южного и Северо –Кавказского федеральных округов по художественной гимнастике. Соревнования такого уровня в Элисте проходит впервые. В течение трех дней будут оспаривать победу свыше 250 участников из 12 регионов юга страны. Открыли соревнования юные спортсменки из Калмыкии, представив упражнения с булавами. Всего же в сборной степного региона десять гимнасток: семь кандидатов в мастера спорта и три гимнастки первого разряда. Судейству предстоит определиться с победителями и призерами, как в командных, так и в индивидуальных выступлениях. Конкуренция будет огромная. Напомню, что ЮФО на первенстве России борется за 2 и 3 место. Это один из сильнейших округов. Лучшие из лучших будут включены в состав сборной России.



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