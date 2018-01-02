В Калмыкии пройдет Всероссийское первенство по боксу

Весною в Калмыкии будут принимать участников всероссийского первенства по боксу. А осенью за звание лучшего на планете в схватках на ринге столичной «Ойрат-Арены» сойдутся лучшие боксёры. Калмыкия достойна всемерного внимания. А потому – организаторы чемпионата мира среди студентов по этому виду спорта приняли решение расширить список стран - участников предстоящего в Элисте состязания. Региональный центр спортивной подготовки сборных команд соответствует всем международным требованиям. К такому выводу пришли члены инспекционной комиссии FISU по оценке готовности к столь масштабному соревнованию, детально изучив сегодня арену для проведения чемпионата. Об этом же заявили представители Международной федерации студенческого спорта на встрече у главы степного региона Алексея Орлова.



Подготовка к спортивному мероприятию проходит по программе, состоящей более, чем из 60 пунктов. Неслучайно проведение студенческого чемпионата России по боксу запланировали здесь же, в калмыцкой столице. И, как нам сообщили, он стартует в день выборов Президента страны – 18 марта. А уже в сентябре пройдёт чемпионат мира по боксу. Весною в Калмыкии будут принимать участников всероссийского первенства по боксу. А осенью за звание лучшего на планете в схватках на ринге столичной «Ойрат-Арены» сойдутся лучшие боксёры. Калмыкия достойна всемерного внимания. А потому – организаторы чемпионата мира среди студентов по этому виду спорта приняли решение расширить список стран - участников предстоящего в Элисте состязания. Региональный центр спортивной подготовки сборных команд соответствует всем международным требованиям. К такому выводу пришли члены инспекционной комиссии FISU по оценке готовности к столь масштабному соревнованию, детально изучив сегодня арену для проведения чемпионата. Об этом же заявили представители Международной федерации студенческого спорта на встрече у главы степного региона Алексея Орлова.Подготовка к спортивному мероприятию проходит по программе, состоящей более, чем из 60 пунктов. Неслучайно проведение студенческого чемпионата России по боксу запланировали здесь же, в калмыцкой столице. И, как нам сообщили, он стартует в день выборов Президента страны – 18 марта. А уже в сентябре пройдёт чемпионат мира по боксу.



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