В Элисте стартует первенство Южного и Северо-кавказского федеральных округов по художественной гимнастике

В Элисте сегодня стартует первенство Южного и Северо-кавказского федеральных округов по художественной гимнастике. В эти минуты проходят тренировки команд, работает комиссия по допуску участников, совещаются члены главной судейской коллегии. Завтра в 15.00 состоится торжественное открытие этих серьёзных рейтинговых для спортсменок соревнований. Их ждут три напряжённых дня выступлений, где все решат мастерство, талант и сила воли. Имена лучших в этом прекрасном виде спорта будут названы уже в эту пятницу,19 января. Хочу напомнить, что воспитанницы калмыцкой школы гимнастики уже традиционные лидеры на юге России.



Смотреть полный выпуск новостей



