Уроки от мастеров! Для тех, кто серьезно увлечен футболом – это очень важно. Об этом говорят и профессионалы, которые в плотном рабочем графике находят время для занятий с подростками. На спортплощадке наши именитые земляки, добившиеся профессиональных побед. Путь в большой футбол они начали с занятий в детской спортшколе в Элисте. С нескрываемой радостью они говорят, что получают огромное удовольствие, встречаясь с молодежью, фанатами и друзьями. Один из них – Дмитрий Андреев, капитан команды Оренбург. Первым профессиональным клубом для него стал «Уралан» – 2000 года.



Последовал примеру Дмитрия – его младший брат Евгений. Но у него свой путь к спортивному Олимпу, Сегодня он один из лучших игроков футбольной команды Сызрань-2003.



О чем мечтают братья Андреевы? О возрождение на малой родине профессионального клуба «Уралан». Ведь в Элисте есть хорошая спортивная база. А «Ойрат Арена», по их мнению, лучший в ЮФО спорткомплекс.



К тому же, выходцы из Калмыкии продолжают пополнять ряды профессиональных клубов. Накануне Нового года принимал поздравление Мингиян Бевеев, заключивший контракт с клубом Российской футбольной премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга. Мингиян провел праздничные дни в родной Элисте, и очень рад, что удалось встретиться с юными дарованиями, среди которых, возможно, будущие Марадона или Пеле.



Делились своими впечатлениями и юные игроки, для которых эта встреча – настоящий новогодний сюрприз.



Не могли не прийти на встречу с профессионалами и девушки, которые вряд ли посвятят футболу будущее. Но на данном этапе для них – это одно из увлечений.



Родители юных футболистов выразили надежду, что эта встреча получит продолжение. Уроки от мастеров! Для тех, кто серьезно увлечен футболом – это очень важно. Об этом говорят и профессионалы, которые в плотном рабочем графике находят время для занятий с подростками. На спортплощадке наши именитые земляки, добившиеся профессиональных побед. Путь в большой футбол они начали с занятий в детской спортшколе в Элисте. С нескрываемой радостью они говорят, что получают огромное удовольствие, встречаясь с молодежью, фанатами и друзьями. Один из них – Дмитрий Андреев, капитан команды Оренбург. Первым профессиональным клубом для него стал «Уралан» – 2000 года.Последовал примеру Дмитрия – его младший брат Евгений. Но у него свой путь к спортивному Олимпу, Сегодня он один из лучших игроков футбольной команды Сызрань-2003.О чем мечтают братья Андреевы? О возрождение на малой родине профессионального клуба «Уралан». Ведь в Элисте есть хорошая спортивная база. А «Ойрат Арена», по их мнению, лучший в ЮФО спорткомплекс.К тому же, выходцы из Калмыкии продолжают пополнять ряды профессиональных клубов. Накануне Нового года принимал поздравление Мингиян Бевеев, заключивший контракт с клубом Российской футбольной премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга. Мингиян провел праздничные дни в родной Элисте, и очень рад, что удалось встретиться с юными дарованиями, среди которых, возможно, будущие Марадона или Пеле.Делились своими впечатлениями и юные игроки, для которых эта встреча – настоящий новогодний сюрприз.Не могли не прийти на встречу с профессионалами и девушки, которые вряд ли посвятят футболу будущее. Но на данном этапе для них – это одно из увлечений.Родители юных футболистов выразили надежду, что эта встреча получит продолжение.



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