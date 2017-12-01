ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 11:54

«Ойрат Арена» собрала рекордное количество юных самбистов и дзюдоистов


«Ойрат Арена» собрала рекордное количество юных самбистов и дзюдоистовО спорте. «Ойрат Арена» в Элисте собрала рекордное количество юных самбистов и дзюдоистов. Более 170 человек пожелали встретиться с выдающимися спортсменами - чемпионами мира и Европы Дмитрием Лебедевым и Александром Шабуровым, которые прибыли в Калмыкию с миссией - преподать уроки мастерства. Эти виды спорта весьма популярны в степном регионе. При этом, с каждым годом пополняется список тех, кто добивается успехов в соревнованиях различного уровня. Вот лишь некоторые имена победителей и призеров: Улюмджи Амаджиев, Ангелина Коробкина, Герел Каманджаева, Валерий Улюмджиев и многие другие.



Другие новости по теме:

  • Спортивному комплексу присвоили официальное название "Ойрат-Арена"
  • Конференция юных исследователей окружающей среды собрала школьников со всех районов
  • В Центральном хуруле открыта выставка ойрат- монгольской письменности
  • В копилке калмыцких спортсменов 13 золотых медалей
  • В Элисте проходят соревнования по боксу памяти Церена Балзанова
  • Ангелина Коробкина завоевала «бронзу» на Первенстве России по самбо
  • «Дебют-2015»
  • Художественная гимнастика в Калмыкии становится популярным видом спорта
  • В Элисте наградили победителей олимпиады по предметам региональной компетенции
  • Калмыцкая делегация приглашена на фестиваль ойрат-монгольских народов в Монголию

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34