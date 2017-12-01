«Ойрат Арена» собрала рекордное количество юных самбистов и дзюдоистов

О спорте. «Ойрат Арена» в Элисте собрала рекордное количество юных самбистов и дзюдоистов. Более 170 человек пожелали встретиться с выдающимися спортсменами - чемпионами мира и Европы Дмитрием Лебедевым и Александром Шабуровым, которые прибыли в Калмыкию с миссией - преподать уроки мастерства. Эти виды спорта весьма популярны в степном регионе. При этом, с каждым годом пополняется список тех, кто добивается успехов в соревнованиях различного уровня. Вот лишь некоторые имена победителей и призеров: Улюмджи Амаджиев, Ангелина Коробкина, Герел Каманджаева, Валерий Улюмджиев и многие другие. О спорте. «Ойрат Арена» в Элисте собрала рекордное количество юных самбистов и дзюдоистов. Более 170 человек пожелали встретиться с выдающимися спортсменами - чемпионами мира и Европы Дмитрием Лебедевым и Александром Шабуровым, которые прибыли в Калмыкию с миссией - преподать уроки мастерства. Эти виды спорта весьма популярны в степном регионе. При этом, с каждым годом пополняется список тех, кто добивается успехов в соревнованиях различного уровня. Вот лишь некоторые имена победителей и призеров: Улюмджи Амаджиев, Ангелина Коробкина, Герел Каманджаева, Валерий Улюмджиев и многие другие.



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