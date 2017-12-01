В 2018 году в степной столице пройдут чемпионаты России и мира по боксу

О спорте. В Калмыкии будет проведен чемпионат мира по боксу среди студентов в сентябре будущего года. Об этом шла речь на первом рабочем заседании оргкомитета под председательством главы республики. Подготовительная работа уже началась. В Элисте находятся представители минспорта России, а также российского студенческого спортивного союза. По предварительным данным, приедут порядка 200 атлетов из 20 стран мира. В марте в Элисте состоится чемпионат России, по итогам которого определятся участники мирового первенства. О спорте. В Калмыкии будет проведен чемпионат мира по боксу среди студентов в сентябре будущего года. Об этом шла речь на первом рабочем заседании оргкомитета под председательством главы республики. Подготовительная работа уже началась. В Элисте находятся представители минспорта России, а также российского студенческого спортивного союза. По предварительным данным, приедут порядка 200 атлетов из 20 стран мира. В марте в Элисте состоится чемпионат России, по итогам которого определятся участники мирового первенства.



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