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Сегодня, 11:54

В Элисте прошел турнир по национальной стрельбе из лука


В Элисте прошел турнир по национальной стрельбе из лукаВ Элисте состоялся открытый турнир по национальной стрельбе из лука. Соревнования проводились в двух категориях, где приняли участие, как женщины, так и мужчины. За зрелищным видом спорта наблюдала Дельгир Сангаджи-Горяева.

Дорджи Нандышев из Кетченеровского района новичок в этом деле. Стрельбой из лука увлекся недавно. В родном поселке он ведёт уроки дополнительного образования. Решив привлечь внимание ребят к этому национальному виду спорта, педагог открыл кружок, который сегодня посещают дети разных возрастов. Дорджи Нандышева мечтает изготовить лук своими руками.

А Мария Абрамович приехала из Пятигорска. Стрельбой из лука увлеклась всего полгода назад. За плечами девушки упорные тренировки и победы в региональных соревнованиях. А нам она рассказала, что приехала вовсе не за победой, а скорее посмотреть, как в степной столице развивается этот вид спорта.

В открытом турнире принимали участие, как опытные лучники, так и новички. Женщины должны были поразить цель с расстояния 30 метров, у мужчин эта дистанция была на 10 метров больше. Каждому давалось по 18 поппыток в 2-ух сериях. В этих соревнованиях выстрел производится без прицела тупыми стрелами.

В регионе уделяется большое внимание возрождению национальных видов спорта. В республиканском центре спортивной подготовки на безвозмездной основе выделено помещение, где практически каждый день лучники могут оттачивать свое мастерство.

По итогам турнира первое место среди мужчин занял Баатр Джугаев из Октябрьского района. Среди женщин золото у студентки КалмГу Александры Басанговой. Все победители и призеры награждены дипломами и медалями.



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