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Сегодня, 11:49

В Элисте прошел турнир по греко-римской борьбе


В Элисте прошел турнир по греко-римской борьбеВ 21-ый раз Элиста стала площадкой для проведения традиционного всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Тула Балдашинова. С каждым годом популярность этих соревнований растёт, расширяется и география участников. В этом году в степную столицу съехались более 120 борцов классического стиля Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Через эти ковры прошли тысячи участников турнира, отмечали выступавшие. По-разному сложилась их судьба, но всех объединяет любовь к спорту. А нынешние схватки юношей до 18 лет были не менее интересны, чем поединки опытных спортсменов. И поддержать участников пришло большое количество зрителей, среди них и глава региона Алексей Орлов.

По инициативе главы региона в мае 2018 года в степной столице состоится первенство России по греко-римской борьбе. Ну а по итогам нынешнего турнира серебряным призером в весовой категории до 46 килограммов стал Эренцен Ностаев из поселка Артезиан Черноземельского района. Данзан Мальтинов до 69 килограммов взял первое место и такого же результата до 85 килограммов добился Данил Рвачев из села Троицкого Целинного района. Награда «За волю к победе» досталась Николаю Нимгирову.



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