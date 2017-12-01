Более 20 школьников с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в турнире «Спорт в каждом из нас». Мероприятие состоялось в стенах Элистинского лицея. Впервые свои силы в турнире попробовали учащиеся специальной медицинской группы этого учебного заведения. Среди участников и шестеро ребят, которые входят в юношескую паралимпийскую сборную региона. Под присмотром опытных тренеров дети с удовольствием преодолели четыре вида эстафеты. За активную жизненную позицию в достижении области спорта от Главы столичной администрации диплом и денежную премию получил член юношеской паралимпийской команды Дорджи Карвенов. Памятные дипломы были вручены всем участникам. По словам организаторов, такие мероприятия учат ребят принимать себя такими, какие они есть.