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Сегодня, 11:47

«Спорт в каждом из нас»


«Спорт в каждом из нас»Более 20 школьников с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в турнире «Спорт в каждом из нас». Мероприятие состоялось в стенах Элистинского лицея. Впервые свои силы в турнире попробовали учащиеся специальной медицинской группы этого учебного заведения. Среди участников и шестеро ребят, которые входят в юношескую паралимпийскую сборную региона. Под присмотром опытных тренеров дети с удовольствием преодолели четыре вида эстафеты. За активную жизненную позицию в достижении области спорта от Главы столичной администрации диплом и денежную премию получил член юношеской паралимпийской команды Дорджи Карвенов. Памятные дипломы были вручены всем участникам. По словам организаторов, такие мероприятия учат ребят принимать себя такими, какие они есть.



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