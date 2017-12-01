Более 20 школьников с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в турнире «Спорт в каждом из нас». Мероприятие состоялось в стенах Элистинского лицея. Впервые свои силы в турнире попробовали учащиеся специальной медицинской группы этого учебного заведения. Среди участников и шестеро ребят, которые входят в юношескую паралимпийскую сборную региона. Под присмотром опытных тренеров дети с удовольствием преодолели четыре вида эстафеты. За активную жизненную позицию в достижении области спорта от Главы столичной администрации диплом и денежную премию получил член юношеской паралимпийской команды Дорджи Карвенов. Памятные дипломы были вручены всем участникам. По словам организаторов, такие мероприятия учат ребят принимать себя такими, какие они есть. Более 20 школьников с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в турнире «Спорт в каждом из нас». Мероприятие состоялось в стенах Элистинского лицея. Впервые свои силы в турнире попробовали учащиеся специальной медицинской группы этого учебного заведения. Среди участников и шестеро ребят, которые входят в юношескую паралимпийскую сборную региона. Под присмотром опытных тренеров дети с удовольствием преодолели четыре вида эстафеты. За активную жизненную позицию в достижении области спорта от Главы столичной администрации диплом и денежную премию получил член юношеской паралимпийской команды Дорджи Карвенов. Памятные дипломы были вручены всем участникам. По словам организаторов, такие мероприятия учат ребят принимать себя такими, какие они есть.



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