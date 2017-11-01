Калмыцкие каратисты – вновь среди лучших. Они завоевали целую россыпь медалей Всероссийского турнира в дисциплине кумитэ в Крыму. Путевку в финальный этап ребята получили по итогам соревнований в Южном Федеральном округе. За призовые места в разных возрастных и весовых категориях участники боролись несколько дней. Безусловно, это результат грамотной подготовки юных спортсменов.



Турнир Южного федерального округа – это традиционные состязания в спортивном календаре. На этот раз он проходил в городе Волжском. И принёс 10 золотых медалей в копилку калмыцких каратистов. Девятилетний Александр Бамбышев – не новичок на таких соревнованиях, поэтому с волнением справился быстро. Всего несколько минут хватило юному каратисту, чтобы одним приёмом уложить своего соперника и завершить бой техническим нокаутом.



Еще одно золото сборной Калмыкии подарил 15-летний элистинец Сергей Салынов. В августе, став первым на Чемпионате России и войдя в состав сборной страны, он получил уникальный шанс принять участие в первенстве мира в Испании. Признается, хоть он и не вошел в число призеров, но опыт получил колоссальный. Теперь ему предстоит большая работа над ошибками.



По мнению тренера Очира Манджиева, эти соревнования особенно значимы, учитывая количество и географию участников. Более 300 человек из всех регионов южного федерального округа. В каждом поединке четко прослеживается стремление не просто заработать баллы в течение трехминутного боя, а работать на поражение.



Десять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали – таков итог участия в турнире этих ребят, только начинающих свой путь в спортивной карьере и идущих к победе, преодолевая трудности, познав и вкус побед и горечь поражений.



Сегодня стали известны результаты Всероссийского турнира в Крыму. В копилке Сборной Калмыкии 7 медалей высшей пробы и одна серебряная и бронзовая. Всего же в соревновании приняли участие 400 спортсменов из 15 регионов страны. Впереди у ребят – новые вершины и победы. Калмыцкие каратисты – вновь среди лучших. Они завоевали целую россыпь медалей Всероссийского турнира в дисциплине кумитэ в Крыму. Путевку в финальный этап ребята получили по итогам соревнований в Южном Федеральном округе. За призовые места в разных возрастных и весовых категориях участники боролись несколько дней. Безусловно, это результат грамотной подготовки юных спортсменов.Турнир Южного федерального округа – это традиционные состязания в спортивном календаре. На этот раз он проходил в городе Волжском. И принёс 10 золотых медалей в копилку калмыцких каратистов. Девятилетний Александр Бамбышев – не новичок на таких соревнованиях, поэтому с волнением справился быстро. Всего несколько минут хватило юному каратисту, чтобы одним приёмом уложить своего соперника и завершить бой техническим нокаутом.Еще одно золото сборной Калмыкии подарил 15-летний элистинец Сергей Салынов. В августе, став первым на Чемпионате России и войдя в состав сборной страны, он получил уникальный шанс принять участие в первенстве мира в Испании. Признается, хоть он и не вошел в число призеров, но опыт получил колоссальный. Теперь ему предстоит большая работа над ошибками.По мнению тренера Очира Манджиева, эти соревнования особенно значимы, учитывая количество и географию участников. Более 300 человек из всех регионов южного федерального округа. В каждом поединке четко прослеживается стремление не просто заработать баллы в течение трехминутного боя, а работать на поражение.Десять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали – таков итог участия в турнире этих ребят, только начинающих свой путь в спортивной карьере и идущих к победе, преодолевая трудности, познав и вкус побед и горечь поражений.Сегодня стали известны результаты Всероссийского турнира в Крыму. В копилке Сборной Калмыкии 7 медалей высшей пробы и одна серебряная и бронзовая. Всего же в соревновании приняли участие 400 спортсменов из 15 регионов страны. Впереди у ребят – новые вершины и победы.



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