В Элисте прошел мастер-класс по бочча

Мастер-класс по бочча. Мастер спорта России Владимир Трофимов провел открытый урок для сборной Калмыкии по этому паралимпийскому виду спорта. Те знания и навыки, которые получили дети с поражением опорно-двигательного аппарата в течение двух дней занятий, спортсменам непременно пригодятся, уверены, как тренеры, так и специально приглашенный гость. По его словам, каждый спортсмен, принявший участие в тренировках, заинтересован в улучшении своих навыков. Особый акцент на тренировках спортсмен сделал траектории подаче мяча. Он делился секретами и приемами, которые ему помогали добиться побед на чемпионатах. Кстати, Владимир Трофимов 4-кратный призер Чемпионата и Кубка страны. Мастер-класс по бочча. Мастер спорта России Владимир Трофимов провел открытый урок для сборной Калмыкии по этому паралимпийскому виду спорта. Те знания и навыки, которые получили дети с поражением опорно-двигательного аппарата в течение двух дней занятий, спортсменам непременно пригодятся, уверены, как тренеры, так и специально приглашенный гость. По его словам, каждый спортсмен, принявший участие в тренировках, заинтересован в улучшении своих навыков. Особый акцент на тренировках спортсмен сделал траектории подаче мяча. Он делился секретами и приемами, которые ему помогали добиться побед на чемпионатах. Кстати, Владимир Трофимов 4-кратный призер Чемпионата и Кубка страны.



Смотреть полный выпуск новостей



