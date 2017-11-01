В Элисте сформирована сборная республики по художественной гимнастике

В Элисте завершилось первенство Калмыкии по художественной гимнастике «Маленькая фея» на приз олимпийской чемпионки Алины Макаренко. В калмыцкую столицу в эти дни съехались юные грации до 12 лет из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов.

На таких соревнованиях важно все. Условия, созданные для гимнастов, внимание хозяев турнира, уровень и качество судейства. Элиста, по мнению участников, в этом отношение идеальное место для проведения турниров любого уровня. Республиканские соревнования на приз Олимпийской чемпионки Алины Макаренко, проводятся в калмыцкой столице уже шестой раз. И с каждым годом – количество участников растет. Нынешние собрали почти 500 «юных фей». Это 18 команд из больших и малых городов ЮФО и Северного Кавказа.



Для тех, кто делает первые шаги в этом виде спорта важно набраться опыта, другие, кто посвятил этому немало лет, конечно же, стремятся к наградам и победам.



А победа достается «сильнейшим». Но как бы ни сложились обстоятельства, советует Алина Макаренко, расстраиваться не стоит. Ведь впереди еще столько турниров, где представится возможность реализовать упущенные шансы.



Многие из нынешних участниц проходили подготовку в калмыцкой столице, где Олимпийская чемпионка Алина Макаренко проводила мастер- классы.



Много добрых напутственных слов звучало в дни соревнований. Представители республиканского спортивного ведомства и городской администрации участвовали и в церемониях награждения.



Команда хозяев турнира была самой многочисленной. Более 60 гимнасток из Калмыкии участвовали в 3-х групповых упражнениях по программам: второго взрослого разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта России. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная для участия в первенстве ЮФО по художественной гимнастике. Турнир не за горами, он состоится уже в январе, и опять же в Элисте.



. В Элисте завершилось первенство Калмыкии по художественной гимнастике «Маленькая фея» на приз олимпийской чемпионки Алины Макаренко. В калмыцкую столицу в эти дни съехались юные грации до 12 лет из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов.На таких соревнованиях важно все. Условия, созданные для гимнастов, внимание хозяев турнира, уровень и качество судейства. Элиста, по мнению участников, в этом отношение идеальное место для проведения турниров любого уровня. Республиканские соревнования на приз Олимпийской чемпионки Алины Макаренко, проводятся в калмыцкой столице уже шестой раз. И с каждым годом – количество участников растет. Нынешние собрали почти 500 «юных фей». Это 18 команд из больших и малых городов ЮФО и Северного Кавказа.Для тех, кто делает первые шаги в этом виде спорта важно набраться опыта, другие, кто посвятил этому немало лет, конечно же, стремятся к наградам и победам.А победа достается «сильнейшим». Но как бы ни сложились обстоятельства, советует Алина Макаренко, расстраиваться не стоит. Ведь впереди еще столько турниров, где представится возможность реализовать упущенные шансы.Многие из нынешних участниц проходили подготовку в калмыцкой столице, где Олимпийская чемпионка Алина Макаренко проводила мастер- классы.Много добрых напутственных слов звучало в дни соревнований. Представители республиканского спортивного ведомства и городской администрации участвовали и в церемониях награждения.Команда хозяев турнира была самой многочисленной. Более 60 гимнасток из Калмыкии участвовали в 3-х групповых упражнениях по программам: второго взрослого разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта России. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная для участия в первенстве ЮФО по художественной гимнастике. Турнир не за горами, он состоится уже в январе, и опять же в Элисте.



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