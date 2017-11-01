В Элисте стартовал Всероссийский турнир по шахматам среди студентов

В Элисте на черно-белых полях сразятся шахматисты-студенты. Всероссийский турнир «Калмык Чесс» среди опорных ВУЗов страны организован КалмГУ. Подобного рода мероприятия сблизят студенчество, укрепят связи между высшими школами. А потому намечена большая ознакомительная программа, включающая в себя встречи на площадках университета и за его пределами, преимущественно, это экскурсии по Элисте. Подведение итогов состоится завтра. Победителей ждут награды. В Элисте на черно-белых полях сразятся шахматисты-студенты. Всероссийский турнир «Калмык Чесс» среди опорных ВУЗов страны организован КалмГУ. Подобного рода мероприятия сблизят студенчество, укрепят связи между высшими школами. А потому намечена большая ознакомительная программа, включающая в себя встречи на площадках университета и за его пределами, преимущественно, это экскурсии по Элисте. Подведение итогов состоится завтра. Победителей ждут награды.



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