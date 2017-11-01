Клуб «Ворон» достойно представил республику в Москве

Элистинский клуб по страйкболу «Ворон» достойно представил республику в Москве. Благодарность министерства обороны его участникам вручил сегодня Глава республики. Во всероссийской тактико-специальной игре «Заря: сутки на броне» наши ребята участвуют уже второй раз. В зрелищном мероприятии, которое проходило на полигоне Алабино, приняли участие команды из 64 регионов России и 10 стран мира. Всего более трех тысяч человек. Алексей Орлов отметил, что сегодня патриотическому воспитанию молодежи, подготовке подрастающего поколения к защите Отечества уделяется самое пристальное внимание на государственном уровне. И предложил ребятам помочь с оснащением спецтехникой. Элистинский клуб по страйкболу «Ворон» достойно представил республику в Москве. Благодарность министерства обороны его участникам вручил сегодня Глава республики. Во всероссийской тактико-специальной игре «Заря: сутки на броне» наши ребята участвуют уже второй раз. В зрелищном мероприятии, которое проходило на полигоне Алабино, приняли участие команды из 64 регионов России и 10 стран мира. Всего более трех тысяч человек. Алексей Орлов отметил, что сегодня патриотическому воспитанию молодежи, подготовке подрастающего поколения к защите Отечества уделяется самое пристальное внимание на государственном уровне. И предложил ребятам помочь с оснащением спецтехникой.



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