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Сегодня, 10:00

Калмыцкая спортсменка Ангира Федорова стала чемпионкой мира по грэпплингу


Калмыцкая спортсменка Ангира Федорова стала чемпионкой мира по грэпплингуКалмыцкая спортсменка Ангира Федорова стала чемпионкой мира по грэпплингу. Соревнования состоялись в Баку. Девушка завоевала золото в категории до 46 килограммов. Этот триумф смело назвать историческим – впервые такого звания удалось добиться спортсмены из степной республики. Напомним, в августе Ангира стала серебряным призером чемпионата России по этому виду единоборств. Также месяц назад в Румынии на первенстве мира по рукопашному бою она поднялась на высшую ступень пьедестала. Всего же в копилке сборной Калмыкии по грэпплингу несколько золотых, серебряных и бронзовых медалей.



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