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Сегодня, 12:03

В поселке Ики-Бурул состоялось конноспортивное мероприятие


В поселке Ики-Бурул состоялось конноспортивное мероприятиеВ поселке Ики-Бурул состоялся конноспортивное мероприятие, посвященное дню работников сельского хозяйства. Праздник объединил лучших скакунов, борцов и лучников республики. Но все были в ожидании главного приза скачки -автомобиля. Но он достался тому, кто преодолел самую длинную и сложную дистанцию в 20 километров.

Перед стартом каждый из наездников старается уединиться со своим четвероногим питомцем. Сосредоточиться и настроиться на победу. И вот первый круг. Наталья Нимгирова из Кетченеровского района успешно преодолевает дистанцию 1600 метров. Кстати, гнедая кобыла по кличке «Динара» в двух забегах пришла первой.

В каждом забеге свои фавориты. Красивые, породистые. Они уже привыкли к публичным состязаниям. В числе их яркие представители чистокровной английской породы. По словам главы Ики-Бурульского РМО Виктора Санджиева, главная цель праздника - возрождение традиции предков. Скачки своей зрелищностью привлекают и мальчишек, которых раньше приучали к седлу, едва они достигали трех лет.

Этот вид спорта, по словам жителей поселка Ики-Бурул, приобретает совершенно новый формат. Это видно по количеству и ценности призов. Несколько мотоциклов и другие подарки получили лучшие спортсмены праздника. Кстати, с инициативой о проведении скачек с участием не только скакунов республики, но и соседних регионов обратились к руководству района сами фермеры. В составе инициативной группы Санал Хахиров.

Кому же достанется главный приз? Эта интрига сохранилась до последнего. Оставались считанные минуты до финиша, когда определился лидер самой длинной дистанции на 20 тысяч метров. Это серый жеребец из поселка Салын-Тугтун Сарпинского района. Его владелец – семилетняя Виолетта Мучкаева. Круг почета она доверила совершить отцу Вадиму Мучкаеву и жокею Тимуру Шангалиеву.

Кроме азарта здесь можно почувствовать особенность быта калмыцкого народа. В просторной степи раскинулись кибитки, вдали табун лошадей. И, конечно, звучит домбра, слышны полюбившиеся калмыцкие песни, исполняются зажигательные народные танцы.



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