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Вчера, 21:25

22 Октября в Элисте пройдет забег «РАН-УРАЛАН»


22 Октября в Элисте пройдет забег «РАН-УРАЛАН» на дистанции от 3 до 21 километров. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании рабочей группы. Его провел председатель правительства Игорь Зотов. Напомним, в первом забеге приняло участие более пятисот человек. Уже поступают заявки и от участников из других регионов. При его организации использовался опыт проведения подобных мероприятий в крупнейших городах России и мира. Забег стартует от улицы Буденного в сторону 3-го микрорайона, потом по улице Пушкина до Клыкова. Оттуда до Пюрбеева, затем до проспекта Остапа Бендера.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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