В столице Калмыкии прошел турнир по борьбе памяти Канура Адучиева

Элистинские борцы- классики стали лучшими в турнире памяти многократного чемпиона Калмыкии Канура Адучиева. Вторыми стали лаганцы. Всего же 13 команд выставили своих лучших атлетов.



125 борцов из Элисты, Астрахани, Волгограда и районов республики в 11 весовых категориях собрались в столице Калмыкии на турнире памяти Канура Адучиева. Многие спортсмены встречаются не в первый раз. Уже хорошо знакомы технические приемы и особенности стиля соперников. О красивых победах многократного чемпиона республики Канура Адучиева здесь рассказывают легенды. И эти соревнования проходят в степной столице уже в пятый раз.



Еще в Сибири Канур Шалиевич увлекался борьбой. Встреча с Тулом Львовичем Балдашиновым стала судьбоносной. В Калмыкию Канур Адучиев приехал уже состоявшимся спортсменом. О своём отце Батор Адучиев, говорит, как об энтузиасте и большом оптимисте. Однажды за участие в турнире был даже уволен с работы. В то время он трудился ветеринарным техником в совхозе Западный Целинного района.



На этих соревнованиях команды Элисты и Лагани считаются фаворитами. В этот день везло воспитаннику Академии борьбы Алдару Бадмаеву. В первой схватке он одолел Бадму Болдырева. А в финальной встрече победил Алтана Антжулаева.



Зайнарбек Баагатдиев из Ики-Бурула, занявший третье место в весовой категории 29 килограммов, уверен, что ему удалось подняться на пьедестал почета только благодаря точным советам тренера Арлтана Манджиева



Опыт и преемственность поколений – вот главный принцип этого борцовского турнира.



Победа в командном зачёте досталась Элисте. Лаганцы стали вторыми. Астраханцам в этот день не везло. Они остались без наград. У волгоградцев один чемпион и два призера. А лучшими в номинациях стали: Алдар Бадмаев «За лучшую технику», Валерий Антушкиев из Ики-бурула «За волю к победе» и Дмитрий Костяков «Лучший арбитр». Элистинские борцы- классики стали лучшими в турнире памяти многократного чемпиона Калмыкии Канура Адучиева. Вторыми стали лаганцы. Всего же 13 команд выставили своих лучших атлетов.125 борцов из Элисты, Астрахани, Волгограда и районов республики в 11 весовых категориях собрались в столице Калмыкии на турнире памяти Канура Адучиева. Многие спортсмены встречаются не в первый раз. Уже хорошо знакомы технические приемы и особенности стиля соперников. О красивых победах многократного чемпиона республики Канура Адучиева здесь рассказывают легенды. И эти соревнования проходят в степной столице уже в пятый раз.Еще в Сибири Канур Шалиевич увлекался борьбой. Встреча с Тулом Львовичем Балдашиновым стала судьбоносной. В Калмыкию Канур Адучиев приехал уже состоявшимся спортсменом. О своём отце Батор Адучиев, говорит, как об энтузиасте и большом оптимисте. Однажды за участие в турнире был даже уволен с работы. В то время он трудился ветеринарным техником в совхозе Западный Целинного района.На этих соревнованиях команды Элисты и Лагани считаются фаворитами. В этот день везло воспитаннику Академии борьбы Алдару Бадмаеву. В первой схватке он одолел Бадму Болдырева. А в финальной встрече победил Алтана Антжулаева.Зайнарбек Баагатдиев из Ики-Бурула, занявший третье место в весовой категории 29 килограммов, уверен, что ему удалось подняться на пьедестал почета только благодаря точным советам тренера Арлтана МанджиеваОпыт и преемственность поколений – вот главный принцип этого борцовского турнира.Победа в командном зачёте досталась Элисте. Лаганцы стали вторыми. Астраханцам в этот день не везло. Они остались без наград. У волгоградцев один чемпион и два призера. А лучшими в номинациях стали: Алдар Бадмаев «За лучшую технику», Валерий Антушкиев из Ики-бурула «За волю к победе» и Дмитрий Костяков «Лучший арбитр».



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