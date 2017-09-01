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Сегодня, 11:54

В Элисте пройдёт Первенство Республики Калмыкия по греко-римской борьбе


В Элисте пройдёт Первенство Республики Калмыкия по греко-римской борьбеВ Элисте с 30 сентября по 1 октября пройдёт Первенство Республики Калмыкия по греко-римской борьбе памяти Канура Адучиева. В ходе турнира проводится отбор и формирование сборной команды для участия в Первенстве ЮФО. В соревнованиях примут участие юноши от 14 лет и младше в 11 весовых категориях из Ики-Бурульского, Лаганского, Черноземельского, Городовиковского, Яшкульского районов, Элисты, Астрахани и Волгограда. Начнутся они 1 октября в 10.00 час. во Дворце спорта имени Калдарикова.



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