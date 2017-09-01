В Элисте стартовал турнир по боксу памяти Церена Балзанова

Сегодня в Элисте открылся двенадцатый Всероссийский турнир по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. Он воспитал не одно поколение чемпионов. В этом году Церену Санджиевичу исполниться бы восемьдесят лет. Соревнования завершатся 29 сентября . Поединки проходят большой арене нового спортивного комплекса в 1 микрорайоне. Участвуют в них около ста двадцати атлетов из разных регионов страны. В том числе двадцать семь воспитанников балзановской школы. На торжественной церемонии открытия побывала и наша съемочная группа.



Вот уже в двенадцатый раз турнир по боксу среди юношей памяти Церена Балзанова собирает сильнейших представителей этого вида спорта в Элисте. Это спортсмены из всех регионов южного федерального округа, Карачаево-Черкесии, Чеченской республики, Дагестана, Ставропольского края, Таджикистана и Калмыкии. В этом году впервые в нём принимают участие мастера перчатки из Ульяновской области и Чебоксар.



Среди почетных гостей на церемонии открытия председатель правительства Игорь Зотов.

По традиции наблюдать за поединками юных боксеров прибыли родственники и друзья Церена Балзанова.



Церен Санджиевич разработал собственную систему тренировок. Для своих воспитанников он становился не просто мудрым наставников, а, как сами они рассказывают, отцом, с которым делились всеми проблемами и секретами. Среди тех, для кого Балзанов открыл двери в спорт высших достижений Раимкуль Малахбеков – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер летних олимпийских игр в Атланте, обладатель олимпийского серебра в Сиднее, двукратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России.



Начались состязания отборочными боями, где поединки проходят по олимпийской системе – на выбывание.



Победитель прошлого года – ростовчанин Даниил Минько не уступил противнику и в этот раз. Ведь в Элисту он приехал, чтобы подтвердить это звание.



С каждым годом турнир набирает популярность и становится одним из самых престижных соревнований на Юге России. В этот раз за звание победителя поборются более ста двадцати спортсменов из двенадцати регионов страны.



Финальные бои двадцать девятого сентября определят призеров и победителей соревнований, которым получат звание кандидатов в мастера спорта России. Сегодня в Элисте открылся двенадцатый Всероссийский турнир по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. Он воспитал не одно поколение чемпионов. В этом году Церену Санджиевичу исполниться бы восемьдесят лет. Соревнования завершатся 29 сентября . Поединки проходят большой арене нового спортивного комплекса в 1 микрорайоне. Участвуют в них около ста двадцати атлетов из разных регионов страны. В том числе двадцать семь воспитанников балзановской школы. На торжественной церемонии открытия побывала и наша съемочная группа.Вот уже в двенадцатый раз турнир по боксу среди юношей памяти Церена Балзанова собирает сильнейших представителей этого вида спорта в Элисте. Это спортсмены из всех регионов южного федерального округа, Карачаево-Черкесии, Чеченской республики, Дагестана, Ставропольского края, Таджикистана и Калмыкии. В этом году впервые в нём принимают участие мастера перчатки из Ульяновской области и Чебоксар.Среди почетных гостей на церемонии открытия председатель правительства Игорь Зотов.По традиции наблюдать за поединками юных боксеров прибыли родственники и друзья Церена Балзанова.Церен Санджиевич разработал собственную систему тренировок. Для своих воспитанников он становился не просто мудрым наставников, а, как сами они рассказывают, отцом, с которым делились всеми проблемами и секретами. Среди тех, для кого Балзанов открыл двери в спорт высших достижений Раимкуль Малахбеков – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер летних олимпийских игр в Атланте, обладатель олимпийского серебра в Сиднее, двукратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России.Начались состязания отборочными боями, где поединки проходят по олимпийской системе – на выбывание.Победитель прошлого года – ростовчанин Даниил Минько не уступил противнику и в этот раз. Ведь в Элисту он приехал, чтобы подтвердить это звание.С каждым годом турнир набирает популярность и становится одним из самых престижных соревнований на Юге России. В этот раз за звание победителя поборются более ста двадцати спортсменов из двенадцати регионов страны.Финальные бои двадцать девятого сентября определят призеров и победителей соревнований, которым получат звание кандидатов в мастера спорта России.



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