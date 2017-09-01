Зарядка с чемпионом

Более 1000 учащихся Элистинской школы №3 приняли участие во флешмобе «Мы - за здоровый образ жизни!». Зарядку для них провел бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Мингиян Семенов. Цель флешмоба - популяризация здорового образа жизни, привлечение школьников к активным занятиям физкультурой и спортом.



На зарядку с чемпионом вышла вся школа. Это около тысячи человек. Огромная пришкольная территория до отказа заполнилась черно-белыми рядами. В Элисте столь масштабная акция проводится впервые. Её идею поддержал бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Мингиян Семенов.



Зарядка началась с разминки. Так начинается утро любого спортсмена. Титулованный атлет Мингиян Семенов и двукратный чемпион ЮФО по кикбоксингу Байр Болдырев раскрыли маленький секрет большого успеха в спорте. Именно ежедневные упорные тренировки и здоровый образ жизни открыли для знаменитых атлетов международные арены.



А по мнению Баира Болдырева, спорт – это ещё и средство от повального увлечения современными гаджетами. Занятия на свежем воздухе хотя бы на время отвлекут детей от многочасового сидения за компьютером.



Эта встреча со спортсменом с мировым именем - хороший стимул для ребят, считает Александр Каманджаев. Возможно, для кого-то спорт станет делом всей жизни, а кому-то занятия физкультурой помогут стань крепче, как телом, так и духом. Главное – привить подрастающему поколению интерес к спорту.



Ребята получили огромный заряд бодрости и положительных эмоций от общения с чемпионами. Ведь для многих мальчишек и девчонок Мингиян – кумир.



Самые юные участники мероприятия, еще долго не отпускали именитого гостя: делали совместные селфи, просили на память автографы. Как заверили организаторы, такие чемпионские зарядки пройдут и в других школах республики. Более 1000 учащихся Элистинской школы №3 приняли участие во флешмобе «Мы - за здоровый образ жизни!». Зарядку для них провел бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Мингиян Семенов. Цель флешмоба - популяризация здорового образа жизни, привлечение школьников к активным занятиям физкультурой и спортом.На зарядку с чемпионом вышла вся школа. Это около тысячи человек. Огромная пришкольная территория до отказа заполнилась черно-белыми рядами. В Элисте столь масштабная акция проводится впервые. Её идею поддержал бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Мингиян Семенов.Зарядка началась с разминки. Так начинается утро любого спортсмена. Титулованный атлет Мингиян Семенов и двукратный чемпион ЮФО по кикбоксингу Байр Болдырев раскрыли маленький секрет большого успеха в спорте. Именно ежедневные упорные тренировки и здоровый образ жизни открыли для знаменитых атлетов международные арены.А по мнению Баира Болдырева, спорт – это ещё и средство от повального увлечения современными гаджетами. Занятия на свежем воздухе хотя бы на время отвлекут детей от многочасового сидения за компьютером.Эта встреча со спортсменом с мировым именем - хороший стимул для ребят, считает Александр Каманджаев. Возможно, для кого-то спорт станет делом всей жизни, а кому-то занятия физкультурой помогут стань крепче, как телом, так и духом. Главное – привить подрастающему поколению интерес к спорту.Ребята получили огромный заряд бодрости и положительных эмоций от общения с чемпионами. Ведь для многих мальчишек и девчонок Мингиян – кумир.Самые юные участники мероприятия, еще долго не отпускали именитого гостя: делали совместные селфи, просили на память автографы. Как заверили организаторы, такие чемпионские зарядки пройдут и в других школах республики.



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