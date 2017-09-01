Первый фестиваль адаптивного спорта прошел под девизом "Элиста – город равных возможностей". Более 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья съехались практически из всех уголков республики, чтобы доказать, что спорт это жизнь.

В программе фестиваля состязания по 12 дисциплинам – шахматы, шашки, дартс, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, толкание ядра, метание гранаты, броски в баскетбольное кольцо, бег и стрельба из пневматической винтовки. Принять участие в нем мог любой желающий с инвалидностью. Савр Сарангов уже опытный спортсмен, заявил свое участие сразу в нескольких дисциплинах.

А 9-летний Дима самый юный частник фестиваля адаптивного спорта. По словам его мамы, для мальчика такое масштабное мероприятие, это, прежде всего, возможность продемонстрировать свои не такие уж и ограниченные возможности.

Соревнования среди юношей и девушек, мужчин и женщин проводились раздельно в личном первенстве. Уже в первые минуты состязаний были поставлены рекорды.

Развитие и пропаганда адаптивных видов спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и интеграция их в общество, вот главные цели проведения подобных мероприятий. Среди почетных гостей фестиваля председатель Правительства республики Игорь Зотов и бронзовый призер олимпийских игр Мингяин Семенов.

А дипломы, медали и памятные подарки участникам фестиваля, занявшим призовые места в личных видах спорта, стали приятным завершением этого праздника спорта. Первый фестиваль адаптивного спорта прошел под девизом "Элиста – город равных возможностей". Более 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья съехались практически из всех уголков республики, чтобы доказать, что спорт это жизнь.В программе фестиваля состязания по 12 дисциплинам – шахматы, шашки, дартс, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, толкание ядра, метание гранаты, броски в баскетбольное кольцо, бег и стрельба из пневматической винтовки. Принять участие в нем мог любой желающий с инвалидностью. Савр Сарангов уже опытный спортсмен, заявил свое участие сразу в нескольких дисциплинах.А 9-летний Дима самый юный частник фестиваля адаптивного спорта. По словам его мамы, для мальчика такое масштабное мероприятие, это, прежде всего, возможность продемонстрировать свои не такие уж и ограниченные возможности.Соревнования среди юношей и девушек, мужчин и женщин проводились раздельно в личном первенстве. Уже в первые минуты состязаний были поставлены рекорды.Развитие и пропаганда адаптивных видов спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и интеграция их в общество, вот главные цели проведения подобных мероприятий. Среди почетных гостей фестиваля председатель Правительства республики Игорь Зотов и бронзовый призер олимпийских игр Мингяин Семенов.А дипломы, медали и памятные подарки участникам фестиваля, занявшим призовые места в личных видах спорта, стали приятным завершением этого праздника спорта.



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