ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:53

Конный праздник на Элистинском ипподроме


Конный праздник на Элистинском ипподроме3 сентября ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на городском ипподроме пройдут скачки. В них примут участие представители Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей. Любителей конноспортивных соревнований ждет насыщенная программа. Элистинские спортсменки 2 разряда поборются за юношеский кубок по конкуру нефтяной компании «ЕвроСибОйл», которая выступает генеральным спонсором. Наездники оспорят и кубок Главы Калмыкии, а также именную награду, учрежденную к этому празднику, спринтерский приз и приз имени Буденного. Начало в 12 часов. Вход свободный.



Другие новости по теме:

  • Бокс в Калмыкии
  • Конный праздник на Элистинском ипподроме
  • В Элисте впервые состоялись конные соревнования на Кубок Главы Калмыкии
  • В Элисте пройдут конные соревнования на Кубок Главы Калмыкии
  • На Элистинском ипподроме разыграли большой приз «Окс».
  • Вести - Калмыкия 15.08.2015: 12.10
  • Дерби - 2015
  • Вести - Калмыкия 18.07.2015: 12.10
  • В Элисте состоялись скачки
  • Кубок любителей волейбола остался в Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.