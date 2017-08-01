Конный праздник на Элистинском ипподроме

3 сентября ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на городском ипподроме пройдут скачки. В них примут участие представители Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей. Любителей конноспортивных соревнований ждет насыщенная программа. Элистинские спортсменки 2 разряда поборются за юношеский кубок по конкуру нефтяной компании «ЕвроСибОйл», которая выступает генеральным спонсором. Наездники оспорят и кубок Главы Калмыкии, а также именную награду, учрежденную к этому празднику, спринтерский приз и приз имени Буденного. Начало в 12 часов. Вход свободный. 3 сентября ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на городском ипподроме пройдут скачки. В них примут участие представители Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей. Любителей конноспортивных соревнований ждет насыщенная программа. Элистинские спортсменки 2 разряда поборются за юношеский кубок по конкуру нефтяной компании «ЕвроСибОйл», которая выступает генеральным спонсором. Наездники оспорят и кубок Главы Калмыкии, а также именную награду, учрежденную к этому празднику, спринтерский приз и приз имени Буденного. Начало в 12 часов. Вход свободный.



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