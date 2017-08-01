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Вчера, 11:50

Турнир по мини-футболу завершился победой команды прокуратуры


Турнир по мини-футболу завершился победой команды прокуратурыОткрытый турнир по мини-футболу, организованный компанией «Газпром газораспределение Элиста», завершился победой команды прокуратуры. 2 и 3 места у сотрудников налоговой службы и казначейства соответственно. Всего же в соревнованиях, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, приняли участие 8 команд. Сборная хозяев турнира, по словам исполнительного директора Максима Романова, в стадии становления, однако, сражаясь с опытными игроками, выступила достойно.



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