Турнир по мини-футболу завершился победой команды прокуратуры

Открытый турнир по мини-футболу, организованный компанией «Газпром газораспределение Элиста», завершился победой команды прокуратуры. 2 и 3 места у сотрудников налоговой службы и казначейства соответственно. Всего же в соревнованиях, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, приняли участие 8 команд. Сборная хозяев турнира, по словам исполнительного директора Максима Романова, в стадии становления, однако, сражаясь с опытными игроками, выступила достойно. Открытый турнир по мини-футболу, организованный компанией «Газпром газораспределение Элиста», завершился победой команды прокуратуры. 2 и 3 места у сотрудников налоговой службы и казначейства соответственно. Всего же в соревнованиях, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, приняли участие 8 команд. Сборная хозяев турнира, по словам исполнительного директора Максима Романова, в стадии становления, однако, сражаясь с опытными игроками, выступила достойно.



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