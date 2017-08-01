Грэпплеры из Калмыкии в составе сборной страны поедут на чемпионат мира. Их пять спортсменок, трое из них участвовали сегодня в пресс- конференции, на которой рассказали о прошедшем в Наро-Фоминске первенстве России. Завоеванные «серебро» и «бронза» и обеспечили им место в сборной страны. Все они учащиеся городских школ. Грэпплингом занимаются чуть более года. По мнению президента Федерации Эдяша Есенова, девушки не в полной мере продемонстрировали мастерство, а потому упущенный шанс они могут наверстать в октябре – на чемпионате мира в Баку. Министр спорта Дорджи Шикеев добавил, что для подготовки к ответственным соревнованиям будут созданы все условия. Грэпплеры из Калмыкии в составе сборной страны поедут на чемпионат мира. Их пять спортсменок, трое из них участвовали сегодня в пресс- конференции, на которой рассказали о прошедшем в Наро-Фоминске первенстве России. Завоеванные «серебро» и «бронза» и обеспечили им место в сборной страны. Все они учащиеся городских школ. Грэпплингом занимаются чуть более года. По мнению президента Федерации Эдяша Есенова, девушки не в полной мере продемонстрировали мастерство, а потому упущенный шанс они могут наверстать в октябре – на чемпионате мира в Баку. Министр спорта Дорджи Шикеев добавил, что для подготовки к ответственным соревнованиям будут созданы все условия.



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