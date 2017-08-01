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Вчера, 15:57

Калмыцкие грэпплеры стали призерами Первенства России по грэпплингу и грэпплингу-ги


Калмыцкие грэпплеры стали призерами Первенства России по грэпплингу и грэпплингу-гиКалмыцкие грэпплеры стали призерами Первенства России по грэпплингу и грэпплингу-ги. Соревнования проходили в Нарофоминске Московской области. В нем приняли участие те, кто показал лучшие результаты на окружном первенстве. Всего около 20 человек в возрасте от 12 лет и старше.

Калмыцкие спортсмены выступали в весовых категориях от 34 до 56 кг-ов и стали обладателями серебряных и бронзовых медалей. Призёры, занявшие вторые места, войдут в сборную команду России, которая примет участие в мировом турнире в Баку 18 и 19 октября.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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