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Вчера, 17:44

По итогам турнира в Сочи определились участники суперфинала первенства России по шахматам


По итогам турнира в Сочи определились участники суперфинала первенства России по шахматамПо итогам турнира в Сочи определились участники суперфинала первенства России по шахматам, который состоится в декабре в Санкт-Петербурге. Среди них наш земляк международный гроссмейстер Санан Сюгиров, который стал серебряным призером Высшей лиги чемпионата страны по классическим шахматам. Об этом и не только он рассказал на пресс-конференции, в которой приняла участие и моя коллега Ольга Эняева.

За шахматной доской не соперник, а отец, он же – и тренер, и главный болельщик, и советчик. Санан Сюгиров уже начал подготовку к суперфиналу чемпионата России, где соберутся сильнейшие гроссмейстеры страны. Право на участие Санан получил став серебряным призером сочинского турнира. Он уступил москвичу Даниилу Дубову лишь по дополнительным показателям. В девяти сыгранных партиях Сюгиров одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Главное – попасть в пятерку лучших, говорит он.

Эти кубки, медали, грамоты – свидетельство высоких достижений шахматиста. Бесспорно за этими наградами – огромный труд, упорство и годы тренировок. Есть здесь и такие, которые достались нелегко.

Талант Санана раскрылся, когда ему было чуть больше трех лет. Шахматами увлекался отец Вячеслав Николаевич, который и учил сына премудростям древней игры. В пять лет ребенок освоил правила, а через год стал активным участником различных турниров в Элисте.

В восемь лет Санан стал чемпионом России. Сейчас он двукратный чемпион мира среди юношей, трёхкратный чемпион Европы. Уже в 15 - ть стал гроссмейстером. Редко кто в этом возрасте добивается высшего звания шахматного мастера. Победитель и призер многих российских и международных соревнований, он наносил поражение сильнейшим гроссмейстерам, в числе которых Шахрияр Мамедьяров, Магнус Карлсен и многие другие.

В семье Сюгировых самая обсуждаемая тема, конечно, шахматы. Особенно сейчас, когда сын дома в окружении родных. Это родители разделяют с ним радость победы и знают, что такое горечь поражений. Вместе преодолевают трудности. Делают все, чтобы их ребенок реализовал себя, занимался делом своей жизни.

Впереди у Санана Сюгирова суперфинал чемпионата России, где на черно-белых полях будут сражаться сильнейшие шахматисты. Он не подвергает себя излишнему нервному напряжению. У него свой шахматный стиль и наработанный игровой почерк. И даже есть мечта, к осуществлению которой он идет спокойно и уверенно.



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