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Вчера, 18:40

Чингиз Натыров в третий раз стал лучшим боксером Южного Федерального округа


Чингиз Натыров в третий раз стал лучшим боксером Южного Федерального округа25-летний Чингиз Натыров в третий раз стал лучшим боксером Южного Федерального округа. Сегодня на встрече с журналистами он рассказал подробности финального поединка чемпионата ЮФО в Краснодаре в категории до 56 килограммов. По итогам воспитанник республиканской школы олимпийского резерва имени Балзанова получил право на участие в первенстве страны, которое состоится в сентябре в городе Грозный.

Всего же на Чемпионате ЮФО, кроме пяти калмыцких спортсменов, за победу боролись 70 атлетов из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Адыгеи. Кстати, в весе до 69 килограммов бронзу завоевал Чингис Боктаев. Это его первый крупный успех на межрегиональных соревнованиях. Сборы для подготовки к Чемпионату страны начинаются уже завтра в городе Алушта.



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