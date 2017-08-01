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Сегодня, 12:32

Пять человек представляют Калмыкию на Чемпионате ЮФО по боксу среди мужчин


Пять человек представляют Калмыкию на Чемпионате ЮФО по боксу среди мужчинПять человек представляют Калмыкию на Чемпионате ЮФО по боксу среди мужчин, который продолжается в Краснодаре. Это воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Балзанова. Они выступают в весовых категориях от 52-х до 69-ти килограммов.

Всего же за медали поборются более 70 атлетов из Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии и Адыгеи. Сегодня полуфиналы. И нам есть за кого болеть. Вот как комментирует участие наших спортсменов тренер Басанг Нимгиров.

Финальные бои пройдут в воскресенье, 13 августа. Победители получат право на участие в чемпионате страны в городе Грозный в сентябре.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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