Пять человек представляют Калмыкию на Чемпионате ЮФО по боксу среди мужчин, который продолжается в Краснодаре. Это воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Балзанова. Они выступают в весовых категориях от 52-х до 69-ти килограммов.



Всего же за медали поборются более 70 атлетов из Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии и Адыгеи. Сегодня полуфиналы. И нам есть за кого болеть. Вот как комментирует участие наших спортсменов тренер Басанг Нимгиров.



Финальные бои пройдут в воскресенье, 13 августа. Победители получат право на участие в чемпионате страны в городе Грозный в сентябре. Пять человек представляют Калмыкию на Чемпионате ЮФО по боксу среди мужчин, который продолжается в Краснодаре. Это воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Балзанова. Они выступают в весовых категориях от 52-х до 69-ти килограммов.Всего же за медали поборются более 70 атлетов из Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии и Адыгеи. Сегодня полуфиналы. И нам есть за кого болеть. Вот как комментирует участие наших спортсменов тренер Басанг Нимгиров.Финальные бои пройдут в воскресенье, 13 августа. Победители получат право на участие в чемпионате страны в городе Грозный в сентябре.



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