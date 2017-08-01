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Сегодня, 14:24

В Элисте стартовали учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике


В Элисте стартовали учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастикеВ Элисте стартовали учебно-тренировочные сборы под руководством Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Макаренко. Занятия продлятся до 12 августа на базе нового спорткомплекса. Более 60 юных граций из Калмыкии, Астрахани, Волгограда, Волжского, Курска и Челябинска смогут узнать секреты мастерства у своего кумира. С подробностями моя коллега Татьяна Гюзяляева.

«Тренировки с Олимпийской чемпионкой, об этом можно было только мечтать. Когда же узнали, что на сборах в Элисте, заниматься будут с Алиной Макаренко, поехали, не раздумывая». Признаются в интервью юные гимнастки, прибывшие в Элисту из Курска, Челябинска, Волгограда и Астрахани. Прошло всего несколько занятий, а узнали немало интересного и полезного.

Сборы в Элисте проходят по инициативе самой Алины Макаренко, которой важно, чтобы в отборочных соревнованиях, которые состоятся в конце сентябре в Пензе, кто-то из ее воспитанников попал в сборную страны.

А потому тщательно продумана программа подготовки. В нее включены мастер – классы по хореографии, актерскому мастерству, танцам. Кроме того, с девочками занимается психолог.

Следует сказать, что тренировки в Элисте проходят в новом Спорткомплексе. Руководство Регионального центра спортивной подготовки сборных команд любезно предоставило для занятий – большую арену.

А еще, продолжает Терек Дорджиев, для подрастающего поколения важно видеть своих кумиров, общаться, перенимать опыт.

Между тем, многие из этих спортсменок планируют участие в «Золотой осени». Турнир состоится в Элисте в начале сентября. Оценить возросшее мастерство юных гимнасток смогут и зрители.



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