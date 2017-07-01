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Сегодня, 11:59

Калмыцкие грэпплеры на пьедестале почета


Калмыцкие грэпплеры на пьедестале почетаКалмыцкие грэпплеры вновь блестяще выступили на первенстве ЮФО в Краснодаре. В копилке наших ребят - 20 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. Таким образом, спортсмены получили право на участие в первенстве России, которое пройдет уже в середине августа в Наро-Фоминске.

Усиленные тренировки, дисциплина и воля к победе, вот что помогает неоднократному чемпиону мира Никите Никитину. Свой первый титул такого масштаба он получил всего спустя год занятий, и уже теперь юный спортсмен не намерен опускать планку. В этом году Никита успешно выступил на первенстве ЮФО, а впереди Всероссийские соревнования.

В Краснодаре собрались более 200 спортсменов из всех субъектов ЮФО. 30-ть юношей из Калмыкии завоевали 43 медали, из них 20-золотых. А вот 11-летней Екатерине Суховой не пришлось растрачивать драгоценные силы. Дело в том, что Калмыкия единственный регион в Южном Федеральном округе, который представляет девушек в этом виде единоборств. Потому на первенство России 10-ть калмыцких спортсменок попадают, минуя окружные соревнования.

У достаточно нового направления грэпплинг, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов, с каждым годом растет число поклонников. В Калмыкии этим видом единоборств, занимается больше ста ребят разного возраста, и даже дети с ограниченными возможностями здоровья. К тому же наши спортсмены, которых отличает своя техника, уже зарекомендовали себя как на российской, так и мировой арене.

Увлеченность детей спортом в любом случае похвальна и заслуживает внимания, тем более, если речь идет о профессионализме мирового уровня. Готовясь к первенству России, мальчишки и девчонки тренируются каждый день и готовы достойно представлять нашу республику в Наро-Фоминске. Но участие там калмыцких спортсменов будет возможно лишь при условии спонсорской поддержки.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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