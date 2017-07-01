В Элисте завершилось Открытое первенство Калмыкии по кендо

Калмыцкие кендоисты успешно выступили в соревнованиях по кендо. Первенство Калмыкии по восточному единоборству состоялось в элистинском дворце спорта имени Калдарикова. В турнире приняли участие около 50 кендоистов в возрасте от 7 до 18 лет и старше. О японском фехтовании на бамбуковых мечах расскажет наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Самурайскую технику владения бамбуковым мечом 15-летняя Юлия Тельджиева освоила всего год назад. Несмотря на это в открытом первенстве Калмыкии по восточному единоборству нашим девушкам достался весь пьедестал.



Зрелищность этому древнему японскому искусству фехтования придает и защитное снаряжение. А также специальный боевой клич. Удары в кендо различают рубящие и колющие. Первый наносят по голове противника и по запястью. Побеждает тот, у кого больше касаний. Как поясняют знатоки, это восточное искусство учит не только владению мечом, но и воспитывает в каждом «дух воина».



В нынешнем соревновании – единственный представитель города Севастополь. 14-летнему Владиславу Токареву, многократному победителю турниров различного уровня, чемпиону по кендо в Южном федеральном округе и в Элисте досталась высшая награда. Несмотря на внушительный список достижений, заниматься этим видом спорта он начал сравнительно недавно.



Среди участников – представители Воронежа и Симферополя. 8-летний Алексей Иванов занимается кендо всего второй год. Но уже знает, как психологически и морально настроить себя на поединки.



Самурайское искусство 21 века, по словам руководителя Крымской Федерации Кендо, превратилось из боевой практики в путь к духовному и физическому совершенствованию.



В командном зачете крымчане заняли первое место. Второе досталось калмыцким ребятам. Кстати, этот вид единоборств в республике набирает популярность. 12 спортсменов в эти дни готовятся к Всемирным играм боевых искусств. Они пройдут 10 сентября в городе Анапа. Калмыцкие кендоисты успешно выступили в соревнованиях по кендо. Первенство Калмыкии по восточному единоборству состоялось в элистинском дворце спорта имени Калдарикова. В турнире приняли участие около 50 кендоистов в возрасте от 7 до 18 лет и старше. О японском фехтовании на бамбуковых мечах расскажет наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Самурайскую технику владения бамбуковым мечом 15-летняя Юлия Тельджиева освоила всего год назад. Несмотря на это в открытом первенстве Калмыкии по восточному единоборству нашим девушкам достался весь пьедестал.Зрелищность этому древнему японскому искусству фехтования придает и защитное снаряжение. А также специальный боевой клич. Удары в кендо различают рубящие и колющие. Первый наносят по голове противника и по запястью. Побеждает тот, у кого больше касаний. Как поясняют знатоки, это восточное искусство учит не только владению мечом, но и воспитывает в каждом «дух воина».В нынешнем соревновании – единственный представитель города Севастополь. 14-летнему Владиславу Токареву, многократному победителю турниров различного уровня, чемпиону по кендо в Южном федеральном округе и в Элисте досталась высшая награда. Несмотря на внушительный список достижений, заниматься этим видом спорта он начал сравнительно недавно.Среди участников – представители Воронежа и Симферополя. 8-летний Алексей Иванов занимается кендо всего второй год. Но уже знает, как психологически и морально настроить себя на поединки.Самурайское искусство 21 века, по словам руководителя Крымской Федерации Кендо, превратилось из боевой практики в путь к духовному и физическому совершенствованию.В командном зачете крымчане заняли первое место. Второе досталось калмыцким ребятам. Кстати, этот вид единоборств в республике набирает популярность. 12 спортсменов в эти дни готовятся к Всемирным играм боевых искусств. Они пройдут 10 сентября в городе Анапа.



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