Олимпийский день в Калмыкии отметили легкоатлетическим кроссом

В Калмыкии, как и по всей стране, Олимпийский день был насыщен многими спортивными мероприятиями. Можно было поиграть в футбол, стритбол, помериться силой рук, пострелять из лука, сыграть партию в шахматы и многое другое. Центральным событием в Элисте явился легкоатлетический кросс, в котором приняли участие более 150 человек. Это не только жители столицы, но и из районов.



«Главное участие». Это мнение большинства из тех, кто бежал кросс. Но среди участников «Олимпийской мили» были и те, кто хотел непременно занять призовое место, как например, житель поселка Первомайский Приютненского района Сергей Иванов. Он серьезно увлекается спортом, а потому для него было важным узнать, в какой физической форме перед ответственными соревнованиями. Результат оправдал его ожидания. Он первым пересек финишную прямую.



Среди женщин – победный марш звучал в честь юной бегуньи из Троицкого, ученицы 6 –го класса Виктории Коваленко. Ей, как и другим призерам – вручена памятная медаль и диплом Российского Олимпийского комитета, а еще денежная премия.



Не скрывают радости и братья Арслан и Чингиз Энкеевы из Ики-Бурульского района: они в пятерке – сильнейших. Всего же в легкоатлетическом забеге в этот вечер приняло участие более 150 человек. Программа Олимпийского дня включала мероприятия на различных площадках. Праздничная атмосфера царила на стадионе Буревестник. В этот день поздравили тех, для кого удачно сложился 2016 и начало 2017 годы. Почетный диплом и медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», учрежденные Государственной Думой России, вручили директору Калмыцкой шахматной школы Александру Абушинову.



А Алина Школенко и Татьяна Чонкаева пополнили ряды разрядников по стрельбе из лука. Там же было организовано открытое первенство республики по этому виду спорта. Он в регионе только начинает своё развитие. И первые успехи связывают с именами лучников Мергена Омыкова, Дорджи Инджиева, Алтмана Сарангова и других, кто достойно защищает честь республики на различных соревнованиях. В нынешних - участвовали дебютанты, за которых пришли поболеть родные.



«Олимпийский день» собрал на стадионы, поля и дорожки всех желающих, кому дорого собственное здоровье, кто за активный отдых, и здоровый образ жизни.



Олимпийский Комитет России – объявил интернет – конкурс среди субъектов страны: будет поощрён тот регион, где будет зарегистрировано наибольшее количество участников Всероссийского Олимпийского дня. А еще будет разыграна путевка на 28 Олимпийские зимние игры- 2018 в южнокорейском городе Пхенчхан. В Калмыкии, как и по всей стране, Олимпийский день был насыщен многими спортивными мероприятиями. Можно было поиграть в футбол, стритбол, помериться силой рук, пострелять из лука, сыграть партию в шахматы и многое другое. Центральным событием в Элисте явился легкоатлетический кросс, в котором приняли участие более 150 человек. Это не только жители столицы, но и из районов.«Главное участие». Это мнение большинства из тех, кто бежал кросс. Но среди участников «Олимпийской мили» были и те, кто хотел непременно занять призовое место, как например, житель поселка Первомайский Приютненского района Сергей Иванов. Он серьезно увлекается спортом, а потому для него было важным узнать, в какой физической форме перед ответственными соревнованиями. Результат оправдал его ожидания. Он первым пересек финишную прямую.Среди женщин – победный марш звучал в честь юной бегуньи из Троицкого, ученицы 6 –го класса Виктории Коваленко. Ей, как и другим призерам – вручена памятная медаль и диплом Российского Олимпийского комитета, а еще денежная премия.Не скрывают радости и братья Арслан и Чингиз Энкеевы из Ики-Бурульского района: они в пятерке – сильнейших. Всего же в легкоатлетическом забеге в этот вечер приняло участие более 150 человек. Программа Олимпийского дня включала мероприятия на различных площадках. Праздничная атмосфера царила на стадионе Буревестник. В этот день поздравили тех, для кого удачно сложился 2016 и начало 2017 годы. Почетный диплом и медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», учрежденные Государственной Думой России, вручили директору Калмыцкой шахматной школы Александру Абушинову.А Алина Школенко и Татьяна Чонкаева пополнили ряды разрядников по стрельбе из лука. Там же было организовано открытое первенство республики по этому виду спорта. Он в регионе только начинает своё развитие. И первые успехи связывают с именами лучников Мергена Омыкова, Дорджи Инджиева, Алтмана Сарангова и других, кто достойно защищает честь республики на различных соревнованиях. В нынешних - участвовали дебютанты, за которых пришли поболеть родные.«Олимпийский день» собрал на стадионы, поля и дорожки всех желающих, кому дорого собственное здоровье, кто за активный отдых, и здоровый образ жизни.Олимпийский Комитет России – объявил интернет – конкурс среди субъектов страны: будет поощрён тот регион, где будет зарегистрировано наибольшее количество участников Всероссийского Олимпийского дня. А еще будет разыграна путевка на 28 Олимпийские зимние игры- 2018 в южнокорейском городе Пхенчхан.



Смотреть полный выпуск новостей



