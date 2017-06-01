На стадионе "Буревестник" отметят Всероссийский олимпийский день

Всероссийский олимпийский день, посвященный играм в Южнокорейском городе Пхёнчхан, состоится завтра. Программу праздника в Элисте озвучили на брифинге с журналистами.

Старт будет дан на стадионе «Буревестник» в 10 часов. Соревнования пройдут по таким видам спорта, как стритбол, мини-футбол, пляжный волейбол, шахматы, стрельба из лука. Основное мероприятие – кросс «Олимпийская миля» в 19 часов. Предстоит преодолеть 2500 метров. Маршрут пройдет от Пагоды семи дней до Площади Победы и обратно. На объектах будут работать волонтеры, а также бригады скорой помощи. Принять участие в состязаниях могут все желающие. Призеры будут награждены дипломами Олимпийского комитета России и денежными премиями. Всероссийский олимпийский день, посвященный играм в Южнокорейском городе Пхёнчхан, состоится завтра. Программу праздника в Элисте озвучили на брифинге с журналистами.Старт будет дан на стадионе «Буревестник» в 10 часов. Соревнования пройдут по таким видам спорта, как стритбол, мини-футбол, пляжный волейбол, шахматы, стрельба из лука. Основное мероприятие – кросс «Олимпийская миля» в 19 часов. Предстоит преодолеть 2500 метров. Маршрут пройдет от Пагоды семи дней до Площади Победы и обратно. На объектах будут работать волонтеры, а также бригады скорой помощи. Принять участие в состязаниях могут все желающие. Призеры будут награждены дипломами Олимпийского комитета России и денежными премиями.



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