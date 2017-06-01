ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 11:56

Сборная Калмыкии заняла второе место во всероссийском турнире по армрестлингу


Сборная Калмыкии заняла второе место во всероссийском турнире по армрестлингуИ о спорте. Сборная Калмыкии по армрестлингу заняла второе место в общекомандном зачете всероссийского турнира «Памяти Асланбека Еналдиева», который завершился в Северной Осетии. Всего ребята завоевали 3 награды. Золото – у Данары Очировой в весовой категории свыше 80 килограммов среди женщин. Серебро – у Дмитрия Сюгирова в весе 65 килограммов. Бронзу получил Алдар Нохаев в категории 90 килограммов. Всего в соревновании приняли участие команды из 23 регионов.



Другие новости по теме:

  • 11 золотых медалей завоевали калмыцкие каратисты
  • Сборная Калмыкии вернулась с 11-х Всероссийских летних сельских спортивных игр
  • В Элисте состоялись соревнования по армспорту
  • Калмыкия заняла второе место по обеспечению граждан жильем
  • Калмыцкие дзюдоистки завоевали путевки на первенство России
  • На первенстве России выступит калмыцкий борец
  • Сборная Дагестана стала сильнейшей на межрегиональном турнире по армспорту
  • Сборная Кетченеровского района стала лучшей на чемпионате по армспорту
  • Универсиада: сборная России занимает третье место в общекомандном зачете
  • Сборная России - третья в общекомандном зачете на Всемирной летней Универсиаде

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Считаете ли Вы сдачу ЕГЭ в этом году удовлетворительной?

    Да. Задания по выбранным предметам выполнили хорошо
    Пока испытания проходим не столь успешно, как хотелось бы
    Судить будем по итогам всей экзаменационной кампании


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.