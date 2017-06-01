Сборная Калмыкии заняла второе место во всероссийском турнире по армрестлингу

И о спорте. Сборная Калмыкии по армрестлингу заняла второе место в общекомандном зачете всероссийского турнира «Памяти Асланбека Еналдиева», который завершился в Северной Осетии. Всего ребята завоевали 3 награды. Золото – у Данары Очировой в весовой категории свыше 80 килограммов среди женщин. Серебро – у Дмитрия Сюгирова в весе 65 килограммов. Бронзу получил Алдар Нохаев в категории 90 килограммов. Всего в соревновании приняли участие команды из 23 регионов. И о спорте. Сборная Калмыкии по армрестлингу заняла второе место в общекомандном зачете всероссийского турнира «Памяти Асланбека Еналдиева», который завершился в Северной Осетии. Всего ребята завоевали 3 награды. Золото – у Данары Очировой в весовой категории свыше 80 килограммов среди женщин. Серебро – у Дмитрия Сюгирова в весе 65 килограммов. Бронзу получил Алдар Нохаев в категории 90 килограммов. Всего в соревновании приняли участие команды из 23 регионов.



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